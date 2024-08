Od zaginięcia Izabeli Parzyszek minęło już 8 dni. Mieszkanka Kruszyna koło Bolesławca zniknęła 9 sierpnia na autostradzie A4. Jechała wówczas samochodem z Bolesławca do Wrocławia . Miała odebrać ojca ze szpitala. Zadzwoniła do niego, że zepsuł się jej samochód. Faktycznie: znaleziono stojące na poboczu auto z telefonem zaginionej w środku.

Śledczy szukający Izabeli Parzyszek przeszukali autostradę. Co to oznacza?

– W efekcie mogła zostać po prostu uprowadzona. Fakt, że jej telefon został w samochodzie, wskazuje na to, że stało się to wbrew jej woli. Nawet jeśli ktoś zaoferował jej podwiezienie na przykład do mechanika czy najbliższego miasta, musiałaby wziąć telefon ze sobą – zauważa dr Moczydłowski.

Być może szukali kogoś z okolicy

Kryminolog dodaje jednak, że użycie psów do przeszukania miejsca zdarzenia i sposób, w jaki zostało przeprowadzone, może też świadczyć, iż mamy do czynienia ze sprawcą lokalnym. Czyli oferować jej pomoc lub po prostu ją uprowadzić mógł ktoś mieszkający w pobliżu.

Dr Moczydłowski zwraca też uwagę, że to właśnie w rodzinie i grupie najbliższych mamy do czynienia z największymi emocjami, które wyzwalają najsilniejsze afekty.

Mąż: Znam ją, nie uciekła

– Na razie nie trafiono na nic, co mogłoby pomóc. Jest też bardzo trudno w kwestii świadków. Być może jest jedno nagranie, które do czegoś mogłoby się przydać, te materiały posiada policja – powiedział.

– Tak naprawdę wszystko, co mamy, to wiemy, jak była ubrana tego dnia. I to tyle, co udało nam się ustalić – dodał.