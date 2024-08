Ryan Reynolds o swojej przyjaźni z Hugh Jackmanem

W ostatnim wpisie na portalu X (dawnym Twitterze) Reynolds podzielił się krótką historią o początku jego przyjaźni i współpracy z odtwórcą roli słynnego X-Mena. "Był 14 sierpnia 2022 roku, gdy Hugh zatrzymał swój samochód, by do mnie zadzwonić. Miał za sobą parszywy tydzień – miał grypę, dwie przebite opony i jakiś idiota obrzucił jego dom jajkami. Ale to, co wydarzyło się później, przebiegło bardzo szybko. Powiedział mi, że chce wrócić jako Wolverine" – czytamy.