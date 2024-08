Podczas rozmowy z dziennikarzami, Jan Pietrzak tłumaczył, że prawo jazdy posiada od 1954 roku i nigdy nie miał wypadku samochodowego. Zresztą zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek 19 sierpnia , też nie nazwał wypadkiem. Jego zdaniem incydentowi winna miała być pogoda, przez którą gorzej się poczuł. Dodajmy, że satyryk już dwa lata temu naraził się kierowcom.

Jan Pietrzak o poniedziałkowym incydencie przed przychodnią w Warszawie

Do poniedziałkowego zajścia doszło ok. godziny 12:15. O szczegółach tego zdarzenia opowiedziała nam komisarz Ewa Kołdys z Komendy Rejonowej Policji II dla Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

– Około godziny 12:15 doszło do takiego zdarzenia drogowego, podczas którego kierujący samochodem osobowym marki audi uderzył w elewację w budynku przychodni zdrowia przy ulicy Kostki Potockiego – przekazała w rozmowie z naTemat.

Dodała także, że kierujący pojazdem 87-latek był trzeźwy. Powodem incydentu miało być jego zasłabnięcie. Co na to Jan Pietrzak ?

– Nie było żadnego wypadku, to była kolizja. Było południe bardzo, bardzo wysoka temperatura. Ja byłem akurat u lekarza w ośrodku zdrowia – mówił w rozmowie z TV Republika. Dodał, że "jest sercowcem i ma problemy z ciśnieniem". – Przy wychodzeniu z ośrodka przyszła burza. Było zderzenie burzy z upałem. Być może to mi zamąciło głowę i straciłem kontrolę nad samochodem. To było na parkingu – wyjaśnił Jan Pietrzak.