Zginął wepchnięty pod pociąg w Sopocie. To utalentowany polski tenisista, miał zaledwie 23 lata

Jak czytamy, podejrzany nie przyznaje się do winy. W trakcie przesłuchania złożył wyjaśnienia, przekonując, że doszło do dramatycznego wypadku. Pomimo tego, sąd przychylił się do wniosku śledczych o skierowaniu mężczyzny do aresztu tymczasowego.