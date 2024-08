W urzędzie czekają na wójta, a w prokuraturze na podejrzanego. Jednak Zbigniew Mackiewicz przynajmniej na razie nie jest uchwytny. Najpierw był na urlopie, teraz ma zwolnienie lekarskie dla podratowania zdrowia. To kończy się niebawem, jednak nie wiadomo, czy poszukiwany listem gończym samorządowiec stawi się w pracy lub w areszcie.

Wójt Suwałk Zbigniew Mackiewicz ścigany listem gończym

Zbigniew Mackiewicz przebywa za granicą. Twierdzi, że nie otrzymał wezwania na przesłuchanie

Onetowi nie udało się skontaktować z poszukiwanym samorządowcem. – Czekamy na rozwój sytuacji. Nie mam pojęcia, czy to zwolnienie będzie przedłużone, czy też wójt pojawi się w pracy we wrześniu – przekazał dziennikarzom Krzysztof Gwaj, zastępca wójta.

– Nie mam sobie nic do zarzucenia. Po zakończeniu leczenia wrócę do kraju i udam się na przesłuchanie – wyjaśniał. Dodał także, że pośpiech w wydaniu listu gończego jest dla niego niezrozumiały. – Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała, gdyż nawet nie otrzymałem wezwania na przesłuchanie – przekazał.