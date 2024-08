Nie tylko Poręba był na wycieczce

Badminton – prezes i członek zarządu PKOl Marek Krajewski, wiceprezes i członek zarządu PKOl Tomasz Poręba. Biathlon – prezes i reprezentantka członka prawnego PKOl Joanna Badasz, wiceprezes i członek zarządu PKOl Adam Górecki + dwie osoby towarzyszące. Bobsleje i skeleton – prezes i członek Komisji Rewizyjnej PKOl Arkadiusz Sobieraj, wiceprezes i członek zarządu PKOl Szczepan Marek Wiśniowski. Hokej na lodzie – wiceprezes Adam Fras + jedna osoba towarzysząca. Łyżwiarstwo szybkie – prezes Rafał Tataruch. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego – sekretarz generalny i członek prezydium PKOl Paweł Szabelewski. Rugby – prezes Jarosław Prasał, członek zarządu PZ Rugby i PKOl Dariusz Olszewski. Surfing – prezes i członek zarządu PKOl Jan Sadowski. Polski Związek Sportów Wrotkarskich – prezes i członek zarządu PKOl Bartosz Pisarek. Piłka ręczna – prezes i członek zarządu PKOl Henryk Szczepański.

Słaby wynik medalowy Polaków w Paryżu

I dodał: – To, co pan minister Nitras robi dzisiaj, to niestety będziemy zmuszeni, żeby poinformować Międzynarodowy Komitet Olimpijski o działaniach politycznych pana Nitrasa. Bo to, co on wyprawia, to jest skandal i to się w głowie nie mieści. Jego zdaniem "polski sport nie da się zastraszyć". – Kim jest pan minister Nitras? Co on zrobił dla polskiego sportu? – zastanawiał się prezes PKOl.