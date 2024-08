Polski turysta utonął podczas urlopu z rodziną

Greckie media donoszą, że 44-letni turysta z Polski, który wybrał się na wakacje w okolice Skafidy, zmarł w wyniku utonięcia. Do tragedii doszło w środę, 22 sierpnia, po południu. Mężczyzna przyjechał na miejsce dzień wcześniej, by spędzić kilka dni urlopu z bliskimi.

Okoliczności zdarzenia nie są jasne

Na ten moment nie jest jasne, dlaczego 44-latek postanowił ponownie wejść do wody, co ostatecznie zakończyło się tragedią. Grecki portal sugeruje, że prawdopodobnie nie wszystkie jego pociechy były bezpieczne, co mogło skłonić go do ich dalszych poszukiwań w wodzie.