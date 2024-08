Wulkan na Islandii wybuchł po raz szósty

Jak donosi dziennik "The Guardian", początkowo IMO oszacowało długość szczeliny na 1,4 km, jednak w ciągu 40 minut powiększyła się ona do 3,9 km. O godzinie 22:37 odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,0.

Seria wybuchów wulkanu na Islandii

To już szósty raz w ciągu kilku miesięcy, kiedy doszło do erupcji wulkanu na półwyspie Reykjanes. Ostatnia miała miejsce w czerwcu i trwała ponad trzy tygodnie, dokładnie 24 dni.

Od 2021 do grudnia 2023 roku na Islandii doszło do trzech erupcji wulkanów, co jest efektem reaktywacji systemów geologicznych, które przez 800 lat pozostawały uśpione.

Na Islandii znajdują się aż 33 aktywne systemy wulkaniczne, co czyni ten kraj najbardziej wulkanicznie aktywnym regionem w Europie. Różnią się one między sobą wielkością i aktywnością, przez co ich monitorowanie to skomplikowana sprawa.