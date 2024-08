Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Wrzesień to doskonały czas na wakacyjny wyjazd all inclusive, zwłaszcza jeśli szukasz niższych cen i unikasz tłoków. Choć letni sezon powoli się kończy, popularne kierunki, takie jak Turcja, Egipt czy Bułgaria nadal kuszą turystów gwarantowaną pogodą, atrakcyjnymi ofertami i pełnym relaksem. Sprawdzamy, gdzie warto się wybrać we wrześniu, jakie są dostępne opcje i ile kosztują tygodniowe wczasy w najczęściej wybieranych przez Polaków kierunkach.

All inclusive we wrześniu? Na czele popularnych kierunków Turcja i Egipt Fot Michał Woźniak/ East News

Wysokie temperatury, długie dni i słoneczna pogoda sprzyjają urlopom, wyjazdom i wycieczkom. Dla wielu osób to idealny czas na odpoczynek od codziennych obowiązków, niezależnie od tego, czy planują wakacje z rodziną, partnerem, znajomymi czy solo. Wszyscy chcą maksymalnie wykorzystać letnie miesiące.

Najpopularniejsze terminy na wyjazdy to lipiec i sierpień, kiedy sezon turystyczny osiąga swoje apogeum. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wrześniowe wakacje, gdy temperatury są nieco niższe i nie widać już tłumu turystów.

Sezon urlopowy w pełni: gdzie wyjechać we wrześniu?

Aby dowiedzieć się, które kraje cieszą się największą popularnością w tym okresie, redakcja naTemat.pl skontaktowała się z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

– Tradycyjnie najczęściej wybierane są Turcja oraz Egipt. Popularnością cieszy się również Bułgaria, choć odnotowaliśmy, że Grecja jest rzadziej wybierana we wrześniu w porównaniu do poprzednich miesięcy, głównie z powodu pożarów i warunków atmosferycznych – poinformowała Izba.

Sprawdziliśmy więc, jakie oferty czekają na turystów we wrześniu w tych krajach, jakie są przewidywane koszty oraz jakie atrakcje oferują te miejsca.

Turcja

Turcja od lat przyciąga turystów, oferując atrakcyjne i przystępne cenowo oferty oraz liczne udogodnienia. We wrześniu średnia dzienna temperatura wynosi tam około 34°C, a ciepłe wieczory i noce utrzymują się na poziomie 21°C.

Biura podróży proponują szeroki wybór ofert – raczej każdy znajdzie coś dla siebie.

W Itace tygodniowe wyjazdy all-inclusive do Turcji we wrześniu zaczynają się już od 2600 zł za osobę. Ceny do około 3000 zł zwykle dotyczą pobytów w hotelach trzygwiazdkowych. W ramach tych ofert wczasowicze mogą korzystać z udogodnień, takich jak odkryty basen, siłownia, tenis stołowy czy animacje dla dzieci.

Droższe opcje, w cenach od 4000 do 9550 zł, obejmują pobyt w cztero- i pięciogwiazdkowych ośrodkach wypoczynkowych. W takich miejscach goście mają dostęp do dodatkowych atrakcji, takich jak spa, sporty wodne, prywatna plaża, różnorodne restauracje i większa liczba barów. Za dodatkową opłatą można skorzystać z room service, pralni, opieki lekarskiej czy wynajmu samochodu.

Na stronie Wakacje.pl oferty all-inclusive na wrzesień zaczynają się od 1500 zł za siedem dni urlopu. Propozycje do 3000 zł obejmują pobyt w trzygwiazdkowych hotelach, z udogodnieniami takimi jak zewnętrzne baseny z wydzieloną strefą dla dzieci i różnorodne sporty. Często jednak trzeba dodatkowo zapłacić za korzystanie z hotelowego Wi-Fi.

Droższe oferty, w przedziale cenowym od 5000 do 6650 zł, obejmują siedmiodniowy pobyt w cztero- i pięciogwiazdkowych hotelach. Wczasowicze mogą liczyć na większą liczbę basenów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dostęp do siłowni, sporty wodne oraz możliwość skorzystania z usług przedszkola dla dzieci. W niektórych droższych hotelach również może być wymagana dodatkowa opłata za WiFi.

Egipt

Mimo że we wrześniu lato dobiega końca, w Egipcie wciąż można cieszyć się piękną pogodą. W tym miesiącu temperatura sięga 32°C w ciągu dnia i 23°C w nocy. Koszty wakacji all-inclusive w Egipcie na stronie Wakacje.pl mieszczą się w przedziale od 1850 zł do 4900 zł. W obu przypadkach (najtańszym i najdroższym) oferta obejmuje siedmiodniowy pobyt.

Różnica jest w standardzie hotelu – niższe ceny dotyczą kurortów trzygwiazdkowych, a wyższe ceny pozwalają na pobyt w cztero- lub pięciogwiazdkowych ośrodkach.

Egipskie hotele standardowo oferują kilka odkrytych basenów, minikluby dla dzieci oraz place zabaw. W droższych ofertach goście mają dodatkowo dostęp do prywatnej plaży, siłowni, sauny, łaźni parowej oraz większej liczby restauracji. W cenie pobytu zawarty jest także dostęp do internetu.

Z kolei biuro Itaka oferuje wycieczki all-inclusive w przedziale od 3000 zł do prawie 10250 zł. Większość atrakcji, takich jak zajęcia fitness, tenis, piłka wodna, rzutki oraz minikluby i place zabaw, jest dostępna w każdej ofercie. W droższych opcjach można liczyć na dodatkowe udogodnienia, takie jak baseny typu infinity, baseny z falami, prywatne plaże oraz dostęp do SPA za dodatkową opłatą.

Niższe ceny dotyczą kurortów trzygwiazdkowych, natomiast wyższe obowiązują w pięciogwiazdkowych hotelach.

Bułgaria

Bułgaria od lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów, głównie ze względu na atrakcyjne ceny. Na stronie Wakacje.pl najtańsza oferta zaczyna się od 1545 zł za osobę i obejmuje ośmiodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu.

W ramach tej oferty goście mają dostęp do odkrytego basenu, siłowni, sportów wodnych oraz SPA, a także do hotelowego WiFi, które jest wliczone w cenę.

Droższe oferty, w przedziale od 3500 do 4500 zł, także obejmują ośmiodniowy pobyt, z udogodnieniami podobnymi do tych w tańszych kurortach, jak baseny, sporty oraz siłownia. Dodatkowo za opłatą można skorzystać z jacuzzi lub SPA.

Itaka oferuje wyjazdy all-inclusive w cenach od 2500 do 4000 zł, jednak są to oferty czterodniowe. W ramach tańszych propozycji goście mają dostęp do zewnętrznych basenów, brodzików dla dzieci i placów zabaw. Dodatkowe opłaty obowiązują za rozrywki takie jak bilard, jacuzzi czy zabiegi w SPA.

W droższych opcjach goście mogą korzystać z siłowni oraz uczestniczyć w zajęciach takich jak pilates, joga czy zumba. Dostępne są również dodatkowe baseny oraz animacje dla dzieci. Niektóre oferty zawierają również bezpłatny wstęp do pobliskich aquaparków.

We wrześniu pogoda w Bułgarii jest umiarkowana, z temperaturami wynoszącymi około 24°C w ciągu dnia i 16°C w nocy.

Grecja

Serwis Wakacje.pl oferuje ośmiodniowe pobyty all-inclusive w różnych regionach Grecji w przedziale cenowym od 2400 do 30 000 złotych. Największą popularnością wśród wczasowiczów cieszą się jednak oferty za około 4000 zł za osobę.

Najtańsze propozycje dotyczą hoteli dwugwiazdkowych, które oferują jedynie odkryty basen i taras do spędzania czasu. Za dodatkową opłatą można skorzystać z gry w golfa lub sportów wodnych.

Oferty, które są najczęściej wybierane przez turystów, obejmują dostęp do prywatnej plaży, większą liczbę basenów, różne aktywności sportowe, wieczory tematyczne, brodzik i plac zabaw dla dzieci.

Najtańsza oferta biura podróży Itaka na wakacje w Grecji wynosi 3 186 zł i obejmuje czterodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu. Propozycje w podobnych cenach za tyle dni oferują dostęp do publicznej plaży, odkrytego basenu oraz licznych restauracji i barów.

Droższe oferty, sięgające nawet 12 000 zł za osobę obejmują ośmiodniowe pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach, z prywatnymi plażami, odkrytymi i krytymi basenami, atrakcjami dla dzieci, siłowniami, saunami oraz łaźniami parowymi. Do dyspozycji gości jest również kilka restauracji i barów.

W wielu przypadkach za dodatkową opłatą można skorzystać z usług fryzjera lub salonu kosmetycznego.

We wrześniu temperatura w Grecji nieco spadnie, do około 27°C w ciągu dnia i 19°C w nocy, co może stanowić przyjemną alternatywę dla letnich upałów.

Oferty na wrześniowe wakacje są bardzo atrakcyjne i zapewniają wiele korzyści, a wybór zależy od indywidualnych preferencji i priorytetów każdego turysty.

