Trzymanie jajek w lodówce może wydawać się standardową praktyką, jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Dlaczego warto rozważyć inne metody przechowywania?

Trzymasz jajka w lodówce? Lara Gessler tłumaczy, dlaczego to poważny błąd

Chłodzenie jajek może negatywnie wpłynąć na ich smak i konsystencję. W niskich temperaturach białko jaja staje się bardziej gęste, co może prowadzić do zmiany tekstury potraw, zwłaszcza w przypadku wypieków.

Warto także zauważyć, że w każdym sklepie jajka są przechowywane na półkach, a nie w lodówkach. Na to uwagę zwróciła Lara Gessler. Restauratorka i córka Magdy Gessler w rozmowie z Marzeną Rogalską w "Rogalska Show" została zapytana o sposób przechowywania jaj.

– A gdzie w sklepie stoją? Potem jajecznica wychodzi delikatniejsza, a jak masz jajko na miękko ugotowane z jajka wyciągniętego z lodówki, to białko zawsze będzie gumowe – wyjaśniła.

Co ważne, przechowywanie jajek w lodówce nie szkodzi jajkom i nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. Faktycznie wpływa to również na przedłużenie ich świeżości. Nie należy jednak układać ich na półkach przymocowanych do drzwi urządzenia.