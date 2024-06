Jak kraj, taki Spider-Man. Kuriozalne sceny w dziale alkoholowym Biedronki

Klaudia Zawistowska

Z akupy to codzienność każdego Polaka. Podczas gdy coraz więcej osób robi je w sieci, nadal nie brakuje tych, którzy wolą osobiście udać się do sklepu. Jednak w głogowskiej Biedronce mogło to być wyjątkowo niebezpieczne. Policja przekazała naTemat.pl najnowsze informacje w tej sprawie.