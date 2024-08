Dogaszanie pożaru kamienicy w Poznaniu zostało zakończone. Wiadomo już, że zapadł się strop na trzech kondygnacjach, a budynek grozi zawaleniem. 11 strażaków trafiło do szpitala. Ranny został także jeden z lokatorów i dwóch przechodniów. Na miejscu przez wiele godzin trwała akcja poszukiwawcza, ponieważ pod gruzami zostało dwóch strażaków. Chwilę przed południem było wiadomo, że nie żyją.

Pożar kamienicy w Poznaniu. Sytuacja zmieniła się w jednej sekundzie

Jak informuje TVN24, strażacy informację o wybuchu pożaru otrzymali ok. godziny 23:50 w sobotę 24 sierpnia i już po pięciu minutach byli na miejscu, żeby rozpocząć jego gaszenie. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Kiedy strażacy przeczesywali podziemia, żeby znaleźć źródło ognia, nagle doszło do wybuchu, a prawdopodobnie nawet do dwóch.