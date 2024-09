Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Zamknął drogę do Morskiego Oka. Nie przejadą zaprzęgi. Trzeba będzie iść innym szlakiem

Wakacje za nami. Dla Tatrzańskiego Parku Narodowego były one wyjątkowo udane. Tatry tętniły życiem, za sprawą bardzo dużej liczby odwiedzających. Choć najlepszy czas na górskie wycieczki dopiero się zaczyna, to już teraz wiadomo, że wędrowcy muszą być gotowi na duże utrudnienia. W najbliższych dniach zamknięta będzie droga do Morskiego Oka.

TPN zamyka drogę do Morskiego Oka. Wszystko przez planowany remont

Morskie Oko to bez wątpienia najpopularniejsze miejsce po polskiej stronie Tatr. Latem wędruje tam od kilku do nawet kilkunastu tysięcy turystów dziennie. Część z nich robi to o własnych siłach, inni natomiast wolą korzystać z fasiągów, lub testowanych w ostatnich miesiącach elektrycznych busów.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie, nietrudno się dziwić, że asfalt, którym pokryta jest w zasadzie cała trasa, wymaga wymiany. Właśnie z tego powodu dotarcie nad Morskie Oko będzie w najbliższych dniach bardzo utrudnione, o czym poinformował w środę Tatrzański Park Narodowy.

Remonty zaczną się już w piątek 6 września. Wówczas rozpoczną się prace, a dotarcie nad popularny staw będzie możliwe tylko "skrótami". Droga będzie zatem niemalże niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tego dnia nie będą realizowane przejazdy zaprzęgami.

Dwa dni bez szlaku nad Morskie Oko

Dobra wiadomość jest taka, że na czas weekendu droga zostanie ponownie otwarta. W dniach 7-8 września turyści będą mogli wędrować w kierunku Morskiego Oka, Czarnego Stawu pod Rysami i Rysów pieszo, jak również korzystając z zaprzęgu.

Największe utrudnienia będą miały miejsce w poniedziałek i wtorek (9-10 września). Wówczas droga do Morskiego Oka zostanie całkowicie zamknięta. Nie przejdą nią turyści, wstrzymany zostanie także ruch fasiągów. Nieczynny będzie odcinek od Wodogrzmotów Mickiewicza do Włosienicy. Jest jednak jeden warunek. Jeżeli pogoda nie będzie sprzyjała prowadzeniu prac, wówczas szlak pozostanie otwarty.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że istnieje alternatywny, a nawet ładniejszy szlak, który prowadzi nad Morskie Oko. O tym rozwiązaniu przypomniał w swoim komunikacie Tatrzański Park Narodowy.

Nad Morskie Oko przez najpiękniejsze miejsca w Tatrach

"Możliwe będzie dojście z Palenicy Białczańskiej do szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich, a także do Roztoki. Z kolei dojście do Morskiego Oka (oraz powrót) będą możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz" – przekazano w komunikacie.

Dodajmy, że zdaniem wielu osób, właśnie Świstówka jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Tatrach. Po drodze można podziwiać także malowniczą Dolinę Roztoki. Trzeba jednak pamiętać, że ten szlak nie jest tak łatwy, jak spacer asfaltem. Na trasie występują nieco bardziej strome podejścia, zwłaszcza w okolicy najdłuższego z polskich wodospadów – Wielkiej Siklawy.

"Oficjalne parkingi TPN w rejonie Morskiego Oka będą otwarte przez cały czas trwania remontu – dla osób planujących wycieczki z Palenicy Białczańskiej czy Łysej Polany na pozostałe otwarte szlaki" – dodał park.