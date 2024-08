W sobotę 24 sierpnia pogoda w Tatrach będzie wręcz wymarzona do wędrówki. Nad Morskim Okiem ma być słonecznie i ciepło (21 st. C). Tak samo wygląda prognoza dla Doliny Pięciu Stawów. To właśnie w te dwa miejsca można dojść szlakami, które zaczynają się na Palenicy Białczańskiej, gdzie w sobotę rano pojawił się tłum turystów.