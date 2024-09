Miseriale oparte na faktach

1. "Reniferek" (2024)

Obejrzysz na: Netflix Liczba odcinków: siedem

Mimo że wydaje się to nieprawdopodobne, "Reniferek", hit Netfliksa, opowiada prawdziwą historię . Twórca miniserialu Richard Gadd, szkocki komik, oparł go na swojej autobiograficznej sztuce.

Przez cztery lata był prześladowany przez swoją stalkerkę, zaburzoną psychicznie kobietę, która zamieniła jego życie w piekło (co ciekawe, Brytyjka, która podaje się za prawdziwą Marthę, pojawiła się potem w telewizyjnym programie i pozwała Netfliksa ). "Reniferek" to naprawdę wstrząsający i mocny tytuł.

2. Sprzątaczka (2021)

Obejrzysz na: Netflix Liczba odcinków: dziesięć

"Sprzątaczka" to dramat oparty na autobiograficznej książce Stephanie Land "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze". Opowiada historię młodej matki, Alex, która ucieka z toksycznego związku i podejmuje pracę jako sprzątaczka, próbując utrzymać siebie i córkę.

Serial realistycznie ukazuje wyzwania związane z ubóstwem, brakiem stabilności mieszkaniowej oraz trudności w dostępie do opieki społecznej, przez co gwarantuje naprawdę poruszający seans. Plus świetna rola Margaret Qualley )prywatnie córki Andie MacDowell).