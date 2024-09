Lubisz seriale kryminalne, ale nie masz za wiele czasu? Na pomoc przychodzą... miniseriale. Wybraliśmy osiem znakomitych tytułów: z nieprawdopodobną historią, nieoczekiwanymi zwrotami akcji i napięciem, które nie puszcza aż do końca. Do tego wszystkie mają do ośmiu odcinków. Oto miniseriale kryminalne, które wbijają w fotel.

Najlepsze miniseriale kryminalne

Nasza redakcja wybrała osiem najlepszych miniseriali kryminalnych (fabularnych – dokumenty w tym zestawieniu pomijamy, podobnie antologie, stąd brak "American Crime Story"). Kolejność jest... nieprzypadkowa, a na końcu znajdziecie kilka specjalnych wyróżnień. Co dodalibyście do naszego rankingu?

8. Miłość i śmierć (2023)

Ile odcinków? siedem Obejrzysz na: Netflix

Fot. Kadr z serialu "Miłość i śmierć"

O czym jest "Miłość i śmierć"? Serial oparty jest na prawdziwej historii Candy Montgomery, gospodyni domowej z Wylie w Teksasie, która prowadzi stereotypowe życie gospodyni domowej pod koniec lat 70. XX wieku. Musi jednak stanąć przed sądem po tym, jak romans z przyjacielem z kościoła doprowadza do makabrycznego zabójstwa.

Dlaczego trzeba obejrzeć? Serial "Miłość i śmierć" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów true crime, czyli prawdziwych zbrodni. Historia Candy Montgomery jest bowiem i nieprawdopodobna, i przerażająca, a w pozornie zwyczajną gospodynię domową znakomicie wcieliła się Elizabeth Olsen (towarzyszy jej świetny jak zawsze Jesse Plemons).

Do tego wyrok w przedstawionej w produkcji zbrodni do dziś dzieli Amerykanów, o czym pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz. Zresztą "Miłość i śmierć", która w 2023 roku była najchętniej oglądanym globalnie miniserialem platformy Max, to nie jedyna opowieść o krwawej żonie: w 2022 roku powstał również udany miniserial "Candy: Śmierć w Teksasie".

7. Niewiarygodne (2019)

Ile odcinków? osiem Obejrzysz na: Netflix

Fot. Kadr z serialu "Niewiarygodne"

O czym jest "Niewiarygodne"? Oparty na sprawach seryjnych gwałtów w Waszyngtonie i Kolorado z lat 2008–2011 serial "Niewiarygodne" opowiada historię Marie – kobiety, która zgłasza policji, że została zgwałcona i... sama zostaje oskarżona o przestępstwo – oraz dwóch detektywek próbujących zidentyfikować seryjnego gwałciciela.

Dlaczego trzeba obejrzeć? To niestety nie jest fikcja wymyślona przez scenarzystów, ale nieprawdopodobny serial true crime. "Niewiarygodne" ze świetnymi rolami Kaitlyn Dever, Merritt Wever i Toni Collette to serial świetny w swoim gatunku: uporządkowany, precyzyjny, wciągający. Doskonały w swojej prostocie. To produkcja kameralna i stonowana, ale głośna aż do bólu.

6. Długa noc (2016)

Ile odcinków? osiem Obejrzysz na: Max

Fot. Kadr z serialu "Długa noc"

O czym jest "Długa noc"? Młody Amerykanin pakistańskiego pochodzenia, Naz Khan, spędza noc z młodą kobietą, która wsiada do taksówki jego ojca. Kiedy mężczyzna się budzi, odkrywa jej zwłoki i zostaje oskarżony o brutalne morderstwo.

Dlaczego trzeba obejrzeć? Serial "Długa noc" jest stosunkowo mało w Polsce znany, a szkoda. Ten miniserial kryminalny ze świetnymi Johnem Torturro i Rizem Ahmedem to wciągająca i wstrząsająca opowieść o człowieku, którego życie nagle zmienia się o 180 stopni. Produkcja zaskakuje i trzyma w napięciu do samego końca, a oprócz tego pokazuje, jak uprzedzenia rasowe i społeczno-kulturowe mogą wpłynąć na wymiar sprawiedliwości. Seans obowiązkowy dla wszystkich fanów kryminałów.

5. Informacja zwrotna (2023)

Ile odcinków? pięć Obejrzysz na: Netflix

Fot. Kadr z serialu "Informacja zwrotna"

O czym jest "Informacja zwrotna"? Marcin Kania to były muzyk rockowy, który zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. To odbiło się na jego relacjach z żoną i dziećmi. Pewnego ranka Marcin budzi się poturbowany w mieszkaniu swojego syna Piotra, który zaginął. Z powodu spożytego alkoholu pamięta jedynie, że spotkał się z nim w restauracji w wieczór jego zniknięcia. Aby odnaleźć Piotrka, Marcin wyrusza w najmroczniejsze zakamarki Warszawy i swojej psychiki.

Dlaczego trzeba obejrzeć? Bo świetna "Informacja zwrotna" to tym razem polska produkcja (mimo że polscy twórcy upodobali sobie kryminalne produkcje, to, o dziwo, celują bardziej w seriale niż w miniseriale) ze znakomitym Arkadiuszem Jakubikiem.

"(...) To niby serial kryminalny, ale tak naprawdę jest o czymś zupełnie innym: alkoholizmie, raku toczącym polskie społeczeństwo, chorobie niszczącej jednostki i całe rodziny. Kryminał schodzi tutaj na drugi plan (chociaż zwrotów akcji, tajemnic i napięcia nie brakuje), a na pierwszy wysuwają się chlanie – bo piciem tego nazwać nie można – podstarzałego rockmana Michała Kani oraz koszmar jego rodziny. (...) To mocna, ważna rzecz" – oceniliśmy serial Leszka Dawida na podstawie książki Jakuba Żulczyka.

4. Ostre przedmioty (2018)

Ile odcinków? osiem Obejrzysz na: Max

Fot. Kadr z serialu "Ostre przedmioty"

O czym są "Ostre przedmioty"? Camille Preaker, dziennikarka z wielkiego miasta, która zmaga się z chorobą alkoholową i problemami psychicznymi, wraca do rodzinnego, sennego miasteczka, aby opisać sprawę morderstwa dwóch nastolatek. Ponownie znajduje się pod krytycznym okiem swojej matki i spotyka dawno niewidzianą młodszą siostrę, co zmusza Camille do konfrontacji z własnymi demonami.

Dlaczego trzeba obejrzeć? Ekranizacja powieści Gillian Flynn "Ostre przedmioty" zaczyna się tendencyjnie, ale to, co dzieje się później, wykracza poza wszystkie schematy. Sen przeplata się tu z jawą, przeszłość z teraźniejszością, a kryminalna intryga z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej dynamiczna i zaskakująca.

Nie jest to więc typowy serial kryminalny, ale intrygujące połączenie dramatu, thrillera psychologicznego, mystery i południowego gotyku. Plus znakomite role Amy Adams, Patricii Clarkson i Elizy Scanlen. Perełka.

3. Jak nas widzą (2019)

Ile odcinków? cztery Obejrzysz na: Netflix

Fot. Kadr z serialu "Jak nas widzą"

O czym jest "Jak nas widzą"? Serial opowiada o głośnej sprawie brutalnego napadu i gwałtu w Central Parku w 1989 roku, których ofiarą była 28-letnia biała biegaczka. Niesłusznie oskarżonych zostało pięć młodych chłopaków: Afroamerykanów i Latynosów. Oglądamy życie bohaterów oraz ich rodzin, a także kontrowersyjny proces.

Dlaczego trzeba obejrzeć? Serial "Jak nas widzą" Avy DuVernay ("Selma", "XIII poprawka") to jedna z najlepszych produkcji true crime, jakie powstały. Liczy zaledwie cztery odcinki, a gwarantuje ciężkie emocje i trudny seans. To (celowo) niewygodna produkcja, ale nie sposób tego miniserialu wyłączyć.

Mimo że skazani za napaść i gwałt chłopcy od początku mówili o swojej niewinności, policja i sąd ich nie słuchali. Dlaczego? Bo nie byli biali. "Jak nas widzą" Netfliksa to w pigułce prezentuje, jak działa systemowy rasizm, jak potrafi wpłynąć na wymiar sprawiedliwości i zniszczyć życie niewinnych ludzi. Do tego jest genialnie zagrany i zrealizowany. To naprawdę porażający tytuł.

2. Czarny ptak (2022)

Ile odcinków? sześć Obejrzysz na: Apple TV+

Fot. Kadr z serialu "Black Bird"

O czym jest "Czarny ptak"? James "Jimmy" Keene, kiedyś obiecujący młody piłkarz, który wszedł na przestępczą ścieżkę, zostaje aresztowany w ramach szerzej zakrojonej akcji policyjnej. Przyjmuje ugodę, jednak nieoczekiwanie zostaje skazany na dziesięć lat bez możliwości warunkowego zwolnienia. Władze federalne proponują mu ugodę: dostanie wolność i czystą kartotekę, jeśli wydobędzie w więzieniu informacje od zabójcy dziewczynek i młodych kobiet, Larry'ego Halla. Staje się to jego życiowym celem.

Dlaczego trzeba obejrzeć? "Czarny ptak" to kolejny w tym zestawieniu true crime. Jest oparty na nieprawdopodobnej prawdziwej historii Jamesa Keene'a, a w Polsce niestety przeszedł bez echa. A szkoda, bo to serial, który ogląda się na skraju fotela i zadowoli, chociażby fanów "Mindhuntera" czy "Detektywa".

"Panuje w nim napięcie jak w tej przysłowiowej plandece na Żuku. Od początku do końca. (...) Do tego jest świetnie zagrany przez Tarona Eagertona ('Rocketman'), Raya Liottę (ostatnia rola nieżyjącej już gwiazdy 'Chłopców z ferajny') i Paula Waltera Hausera ('Richard Jewell'). Jeżeli lubimy thrillery oparte głównie na emocjonujących dialogach z seryjnymi mordercami, to 'Czarny ptak' to seans wręcz obowiązkowy" – pisał w naTemat Bartosz Godziński.

1. Mare z Easttown (2021)

Ile odcinków? siedem Obejrzysz na: Max

Fot. Kadr z "Mare z Easttown"

O czym jest "Mare of Easttown"? W fikcyjnym małym miasteczku policyjna detektywka policji Mare Sheehan prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa młodej matki. Od roku nie jest jednak w stanie rozwiązać sprawy innej zaginionej młodej dziewczyny, co sprawia, że mieszkańcy zaczynają w nią wątpić, mimo że jest lokalną bohaterką. Zmaga się też z osobistymi problemami, jak samobójstwo syna i walka o opiekę nad wnukiem.

Dlaczego trzeba obejrzeć? Miniserial "Mare z Easttown" był fenomenem 2021 roku, a do tego dał nam jedną z najlepszych ról w karierze Kate Winslet, gwiazdy "Titanica" i laureatki Oscara za "Lektora". To jeden z najlepszych seriali ostatnich lat i znowu nietypowy kryminał, bo fenomenalnie łączy wątki policyjne, dramatyczne i obyczajowe. I te plot twisty!

"Mimo że sprawa zabójstwa początkowo mogła wydawać się fanom kryminałów mało odkrywcza, to spektakularnie się rozkręciła, a fabuła obfitowała w znakomite i naprawdę zaskakujące zwroty akcji. (...) "Najważniejsze w serialu HBO jest coś innego: pogmatwane życie osobiste tytułowej Mare (...) oraz klimat depresyjnego, małego miasteczka, w którym wszyscy się znają, każdy ma coś za uszami, a na podniszczonych domach wiszą wypłowiałe amerykańskie flagi" – pisaliśmy w naTemat.

Specjalne wyróżnienia, czyli inne bardzo dobre miniseriale kryminalne, które warto obejrzeć:

Bodyguard (2018, Netflix), Most zbrodni (2024, Disney+), W obronie syna (2020, Apple TV+), Candy: Śmierć w Teksasie (2022, Disney+), A Friend of the Family (2022, Prime Video), Schody (2022, Max).

: