1. Czas oczekiwania na orzeczenie sądu ma być krótszy dzięki informatyzacji

Jak mówi sędzia Waldemar Żurek , premier Donald Tusk dał zielone światło – w tym obietnicę przekazania funduszy – dla informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Chodzi między innymi o digitalizację akt, ale nie tylko. Celem zmian jest przyspieszenie rozpatrywania spraw. Czas oczekiwania na rozprawę, a w konsekwencji orzeczenie sądu, znacząco się wydłużył za rządów Zjednoczonej Prawicy, co stanowi dużą uciążliwość dla obywateli. Nowa władza chce to zmienić.

– Chciałbym, by obywatel mógł się zalogować do sądu jak do banku. Żeby miał swoje konto i możliwość zrobienia wielu rzeczy z poziomu aplikacji – tłumaczy sędzia Waldemar Żurek.