Jeszcze rok temu o tej porze to TVP święciła propagandowe triumfy. Tego nie da się zapomnieć. Ciągła nagonka na Tuska i "jak to było za PO". Ciągłe przypisywanie opozycji dziwnych zamiarów, czepianie każdego słowa, pastwienie się nad wypowiedziami wyrwanymi z kontekstu i odwracanie kota ogonem.

Ci, co go podsycają, dobrze wiedzą, jak uderzać w emocje prawicowych wyborców. I te światopoglądowe, i te polityczne.

"Teraz lekcje deprawacji będą odgórnie narzucone wszystkim uczniom w Polsce"

"Fundacja Pro-Prawo do Życia opublikowała właśnie specjalną broszurę, której celem jest otworzenie oczu odbiorców na zagrożenie oraz mobilizacja rodziców do obrony swoich dzieci" – grzmi katolicki portal Polonia Christiana.

"Do Rzeczy" – że może być już za późno. Na co? Gdy "rodzice mogą obudzić się dopiero wtedy, kiedy ich dziecko przyjdzie ze szkoły i opowie im o rzekomych korzyściach płynących z regularnej masturbacji lub o rzekomych zaletach oglądania pornografii".

Bo czytam, że od wielu lat do szkół wchodzą aktywiści LGBT i "edukatorzy seksualni", którzy organizują lekcje deprawacji dla uczniów. I – uwaga – "w trakcie takich zajęć uczniowie są zachęcani do rozwiązłości seksualnej, masturbacji, oglądania pornografii, oddawania się praktykom homoseksualnym oraz aborcji".

Oraz że: "Na tego typu lekcjach podważa się także tożsamość płciową uczniów, co prowadzi do destabilizacji psychicznej dzieci i młodzieży".

A fundacja, na którą wszyscy się powołują, wręcz krzyczy, by ratować swoje dzieci. I jeszcze próbuje wbić ludziom do głowy: "Niech Państwa nie zmyli ta pozytywnie brzmiąca nazwa. Celem tego przedmiotu nie będzie uczenie polskich dzieci o zdrowiu. Chodzi o przeprowadzenie rewolucji anty-moralnej w umysłach i sumieniach uczniów".

"Bez Państwa pomocy nie uratujemy Polski przed planami antykatolickiego rządu!"

Religia i zmiany w szkołach to w ogóle płachta na byka. Wchodzę na katolicki "Nasz Dziennik". A tam wielki tytuł: "Chcemy Boga w szkole". I wezwanie do tego, by wywiesić plakat zachęcający do uczestnictwa w katechezie.