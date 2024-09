Kłopoty w turystycznym raju Polaków. Wyciek ropy zagraża kultowemu kurortowi

Egipt to bez wątpienia jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Niestety, w okolicy chyba najbardziej znanej Polakom egipskiej miejscowości Hurghady doszło do skażenia morza ropą naftową. Władze robią, co mogą, aby opanować sytuację.