– Myślę, że polska tradycja – Bóg, honor i ojczyzna – obronią się przed tymi lewackimi zakusami, które próbują nam narzucić. Chociaż jak zobaczyłem podręcznik do pierwszej klasy, gdzie dzieciom tłumaczy się, co to jest LGBT, lesbijki, geje i tak dalej, że to są ludzie, którzy się kochają, że to są nowoczesne rodziny, to przerażenie bierze – stwierdził poseł PiS Marek Suski.