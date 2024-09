O to, co tam dokładnie się wydarzyło, zapytaliśmy we wspomnianym już pułku. Major Agnieszka Gdula przekazała naTemat.pl, że do incydentu doszło w poniedziałek około godz. 12:50 podczas szkolenia spadochronowo-desantowego praktycznego – skoki i zrzuty 2. Pułku Rozpoznawczego.