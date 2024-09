Księżna Kate zakończyła chemioterapię

Media i lekarze zwracali wówczas uwagę, że jest to określenie dość nieprecyzyjne, gdyż nie podaje się chemioterapii prewencyjnie. Brytyjska rodzina królewska nie ujawniła dokładnej natury jej raka.

W najnowszym oświadczeniu wydanym w poniedziałek księżna Walii przekazała: "Kiedy lato dobiega końca, nie jestem w stanie wyrazić, jaką ulgą jest dla mnie to, że w końcu zakończyłam chemioterapię".

Jak podkreśliła, robi wszystko, co może, aby pozostać wolną od raka. "Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa" – dodała.