Autor przekazał wnioski po swoim "śledztwie" i powiedział, że Boxdel miał pisać nieodpowiednie wiadomości do dziewczyn poniżej 15. roku życia. Jednej z nich miał wysłać nawet zdjęcie nagiego penisa.

– I żeby była jasność, ja nigdy nie uważałem Michała za pedofila, podczas Pandory również go tak nie nazwałem. Uważam, że wykorzystywał swoją pozycję popularnego twórcy i wysyłał nieodpowiednie treści do dziewczynek poniżej 15. roku życia. Uważam, że krzywdził w ten sposób psychikę tych dzieci – ocenił Wardęga. Zarzucił mu też nieszczerość i obgadywanie innych twórców, z którymi współpracował.

Co na to sam zainteresowany? Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnej odpowiedzi od Barona, ale twórca co jakiś czas publikuje enigmatyczne materiały w social mediach, które sugerują, że ma dla Wardęgi mocną odpowiedź.