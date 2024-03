P roboszcz parafii w Sosnowcu podczas mszy świętej odniósł się do śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu ks. Krystiana K. – Ja powiem to, co widziałem i słyszałem tutaj na miejscu od policji. Nie został zamordowany – powiedział z ambony ks. Stanisław Rozner. Jak dodał, rozmawiał też z duchownym, w którego mieszkaniu doszło do tragedii.





Proboszcz o śmierci mężczyzny na plebanii w Sosnowcu: Powiem, co widziałem

Alan Wysocki

Proboszcz parafii w Sosnowcu podczas mszy świętej odniósł się do śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu ks. Krystiana K. – Ja powiem to, co widziałem i słyszałem tutaj na miejscu od policji. Nie został zamordowany – powiedział z ambony ks. Stanisław Rozner. Jak dodał, rozmawiał też z duchownym, w którego mieszkaniu doszło do tragedii.