LEGO zrobiło kolekcjonerski zestaw domu Weasleyów z Harry'ego Pottera

Fenomen "Harry Potter" stale rośnie

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, zainteresowanie uniwersum "Harry'ego Pottera" nie słabnie. HBO właśnie ogłosiło otwarty casting dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat do ról Harry'ego Rona i Hermiony. Osoby biorące udział w przesłuchaniu muszą być mieszkańcami Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Ostatnio mieliśmy okazję poznać pierwsze osoby, które zasilą ekipę produkcyjną "Harry'ego Pottera" od HBO. Kapitanem załogi, czyli showrunnerką i producentką wykonawczą mianowano Franceskę Gardiner, scenarzystkę znaną z "Sukcesji", "Obsesji Eve" oraz "Mrocznych materii". Ponadto reżyserem sześciu odcinków został Mark Mylod, który pracował nad "Shameless – Niepokornymi", "The Last of Us" i (podobnie jak Gardiner) nad hitem o rodzinie Royów.