Co na to sam zainteresowany? Nie opublikował oświadczenia, ale w sieci daje znaki (np. odliczanie i zdjęcie z rogami) jakoby miał dla Wardęgi mocną odpowiedź. Ponadto w jednej z najnowszych relacji wspomniał o Monice Kołakowskiej:

"Pamiętam, jak byłem w szoku, kiedy w Ambasadzie zadzwoniła do Wardęgi Monika, jego ówczesna partnerka, a on, zamiast odebrać, najpierw wyciągnął dyktafon, odpalił nagrywanie, a dopiero później nacisnął zieloną słuchawkę".

Boxdel ma już odpowiedź od Kołakowskiej i Wardęgi

– Na pewno, jakbym nagrywał kogoś, to bym przy tobie Boxdel pokazywał, co mam do nagrywania i przy tobie nagrywał. Jak już wymyślasz ściemę, to niech to ma ręce i nogi. Strasznie to jest przykre, przykry człowiek, żałosny – rzucał w kierunku Boxdela twórca.