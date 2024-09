Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości przyjechali w sobotę 14 września do Warszawy i przed Ministerstwem Sprawiedliwości wzięli udział proteście pod hasłem "StopPatoWładzy". Jarosław Kaczyński grzmiał, że obecna władza nie ma "legitymacji moralnej i politycznej" do rządzenia. Prezes PiS na każdym kroku mówi też o zemście politycznej obecnej Koalicji 15 października.

Nowy sondaż: Czy PiS może wrócić do władzy po kolejnych wyborach?

Tym razem pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, czy – ich zdaniem – PiS może wrócić do władzy po najbliższych wyborach parlamentarnych (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu, odbędą się one jesienią 2027).

Odpowiedź, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, wskazało 13,3 proc. ankietowanych. Kolejne 33 proc. uznało powrót PiS do władzy za "coś prawdopodobnego". Zdaniem 26,6 proc. zapytanych powrót Zjednoczonej Prawicy do władzy jest natomiast mało prawdopodobny, a 19,1 proc. wybrało odpowiedź, że jest to "mało prawdopodobne". 8,1 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.