15 września 2024 roku na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Głuchołazów. Od kilku dni patrzyli z niepokojem, jak malownicza rzeka Biała Głuchołaska zmienia się w śmiertelnie niebezpieczny żywioł. W niedzielę przed południem najpierw przelały się wały przeciwpowodziowe. Chwilę później woda porwała most tymczasowy.

Powódź w Polsce. Głuchołazy znalazły się pod wodą

Od niedzielnego ranka media społecznościowe obiegały kolejne zdjęcia, nagrania i relacje z Głuchołazów w woj. opolskim. – Niestety spełniły się czarne scenariusze – informował rano burmistrz Głuchołazów. "Apelujemy do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów oglądać zalanych części miasta. Sytuacja jest dynamiczna. Poziom wody może się drastycznie zwiększać!" – pisano w apelach w mediach społecznościowych o godzinie 9:00.

Jednak o godzinie 11:10 było już jasne, że najczarniejszy scenariusz stał się rzeczywistością. Woda zalała całe miasto, ludzie uciekają na najwyższe piętra i proszą o pomoc w ewakuacji, mimo iż wcześniej mieli możliwość bezpiecznego opuszczenia zagrożonego terenu. Żywioł zniszczył most tymczasowy, a ten będzie stanowił teraz zaporę, która dodatkowo spiętrzy wodę.

Przerwanie wałów w Głuchołazach to początek powodzi 2024 w Polsce

Przerwanie wałów przeciwpowodziowych, a następnie zawalenie się dwóch mostów w Głuchołazach to początek powodzi na dużą skalę. Ze względu na ukształtowanie terenu, rzeka Biała Głuchołaska nie zatrzymała się bowiem w obrębie jednego miasta. Pod wodą znalazły się także pobliskie miejscowości – Budzanów i Świętów.

Do sieci trafiły już pierwsze apele i prośby o pomoc od mieszkańców, którzy nie zdążyli się ewakuować. Do akcji wkroczył także policyjny Black Hawk. To na jego pokładzie policjanci i strażacy zabierają ludzi z najbardziej zagrożonych terenów.