Dr Krzysztof Kamiński nie żyje. Kim był?

– Potwierdzam, że (ciało odnalezione w Nysie) to zwłoki pana doktora. Prawdopodobna przyczyna śmierci to utonięcie – mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu

Zaginięcie ordynatora

Rodzina straciła z nim kontakt, co wzbudziło jej niepokój. Ostatnią wiadomość otrzymali około godziny 16:30. Samochód lekarza został odnaleziony, jednak nie było go w środku. Drzwi od strony kierowcy były otwarte, co sugerowało, że wysiadł z pojazdu.