W niedzielę rano i przed południem media społecznościowe obiegły dramatyczne nagrania z Głuchołazów w województwie opolskim . Tamtejszy most tymczasowy został porwany przez napierającą wodę, wały zostały przerwane, a miasto zostało praktycznie całkowicie zalane. Są przerwy w dostawie prądu i wody.

Tym samym spełnił najgorszy scenariusz służb i mieszkańców, którzy od kilku dni robili co w ich mocy, aby obronić Głuchołazy przed powodzią. Rzeka Biała Głuchołaska zmieniła się jednak w śmiertelnie niebezpieczny żywioł.

"Apelujemy do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów oglądać zalanych części miasta. Sytuacja jest dynamiczna. Poziom wody może się drastycznie zwiększać!" – apelowały służby w mediach społecznościowych w niedzielę (15 września) rano.

Owczarek z Głuchołazów ocalony. Przeżył, bo nie był na łańcuchu

"Głuchołazy. Pies bronił swoje życie do ostatniej chwili, niestety nikt nie był w stanie mu pomóc. Pamiętajcie o zwierzętach podczas ewakuacji czy zabezpieczaniu swojego mienia!" – apelował w mediach społecznościowych portal Remiza.pl.

Okazuje się, że na szczęście pies przeżył i jest bezpieczny. Owczarek został wyłowiony z wody na ul. Konopnickiej. Internauci podają w mediach społecznościowych, że bohater ma na imię Robert. "To na pewno on? To po prostu cud. Serce pękało po obejrzeniu tych filmów" – napisała w komentarzu jedna z internautek.