Powódź 2024

Polacy są wstrząśnięci skalą szkód wyrządzonych przez żywioł. Redakcja naTemat.pl informowała o dramatycznych wydarzeniach w Głuchołazach , gdzie pod naporem wody zawalił się most, a drugi, który był w trakcie budowy, został poważnie uszkodzony.

W Nysie doszło do zalania szpitala. Pacjenci z oddziału ratunkowego zostali ewakuowani przez funkcjonariuszy przy pomocy łodzi i pontonów. W sieci pojawia się coraz więcej nagrań, na których mieszkańcy dokumentują skalę zagrożenia. Woda wdziera się na ulice, do domów i bloków, czyniąc ogromne zniszczenia.

Zbiórka dla powodzian

W wyniku tej katastrofy wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji. Zmuszeni do ratowania życia, musieli opuścić swoje domy, zostając bez dachu nad głową oraz dostępu do podstawowych przedmiotów codziennego użytku.

Czego potrzebują powodzianie?

osuszacze, woda pitna, artykuły higieniczne, jak papier toaletowy, mydło, dezodoranty, pasta i szczoteczki do zębów, ręczniki, pieluchy, podpaski/tampony gumowce, taczki, łopaty, żywność z długim terminem ważności, jak makaron, ryż, kasza, konserwy, kawa i herbata, środki czystości karma dla zwierząt.

Specjalną zbiórkę uruchomił Polski Czerwony Krzyż, który dostarcza żywność, wodę pitną, środki higieniczne oraz osuszacze do budynków. Wpłat można dokonywać online przez stronę www.pck.pl, bezpośrednio na numer konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, za pomocą BLIK (794 33 22 11) lub na platformie Zrzutka.pl.

"Naszym pierwszym odruchem jest solidarność. Po kontakcie z gminami poszkodowanymi przez powódź podjąłem decyzję, że zwrócę się do Rady Warszawy o przekazanie środków finansowych na odbudowę dla Kłodzka i Nysy na wskazane przez gminy projekty. Dzisiaj jednak priorytetem jest najpilniejsza pomoc. Dlatego rozpoczynamy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy: woda do picia w butelkach, środki czystości, sucha żywność. Lista będzie aktualizowana, a rzeczy na bieżąco transportowane do naszych przyjaciół" – napisał w serwisie X (dawniej Twitter).