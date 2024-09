"Ta władza nie cofnie się przed niczym! Każdy pretekst jest wykorzystywany! Pomimo ważnych badań technicznych i faktu, że samochód od lat był dopuszczany do ruchu na polskich drogach, dzisiaj służby na partyjne polecenie Tuska zatrzymały dowód rejestracyjny samochodu, którym na co dzień porusza się Jarosław Kaczyński " – napisał w serwisie X Rafał Bochenek.

PiS grzmi po interwencji policji ws. samochodu Kaczyńskiego

W kolejnym wpisie dodał natomiast, że "Tusk to jest jednak wredny cykor" i zastanawiał się, czy "zatrzymanie samochodu lidera opozycji tuż po legalnym wiecu przez podległe mu służby to pierwszy efekt 'walczącej demokracji'.

Limuzyna Kaczyńskiego zatrzymana po proteście. Wiemy, co się stało

– Nie była to interwencja własna policjantów. Do funkcjonariuszy podeszła jedna z osób, wskazała na skodę i stwierdziła, że w jej ocenie ten samochód może nie spełniać norm dotyczących przepuszczalności światła – powiedział nam mł. asp. Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego KSP.

Oficer nie chciał odnieść się do tłumaczeń polityków PiS, że Kaczyński limuzyną "w tej formie jeździ od lat" i samochód "wielokrotnie przechodził badania techniczne". Mł. asp. Bartłomiej Śniadała podkreślił jedynie, że mundurowi działali na podstawie tego, co zastali w trakcie interwencji.

PiS zorganizowało protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości

Politycy i zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości przyjechali w sobotę 14 września do Warszawy i przed Ministerstwem Sprawiedliwości wzięli udział proteście pod hasłem "StopPatoWładzy". Jarosław Kaczyński grzmiał, że obecna władza nie ma "legitymacji moralnej i politycznej" do rządzenia.

– Wszystkie definicje tortur przyjęte w ciągu ostatnich dziesięcioleci obejmują te działania, które były podejmowane wobec ks. Olszewskiego i dwóch urzędniczek. To jest hańba tej władzy. Odbiera im legitymację moralną, ale i polityczną do rządzenia – powiedział Kaczyński.

– To jest (PO – red.) formacja zewnętrzna, to nie jest formacja polska. To formacja, która reprezentuje obce interesy. I można tu powiedzieć, że tu fakty są oczywiste. Agenda niemiecka, niemieckich interesów jest w tej chwili realizowana bezczelnie i bezwstydnie – stwierdził. – Ruda wrona to już wie i straszy wojskami obcymi – dodał, mając na myśli Tuska.