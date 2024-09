– Odwoływanie uroczystości, na którą przyjeżdżają ludzie przygotowani z całej Polski, na kilka godzin przed, myślę, że spotykałby się z taką samą krytyką. Powiem szczerze, to był gest podziękowania dla polskich rolników, polskich twórców i myślę, że on był potrzebny – stwierdziła na antenie Radia Zet.

Ładny gest prezydenta

Jednocześnie poinformowała, że prezydent planuje przekazać prezydencki ośrodek w Wiśle małym szkołom. Plan jest taki, że niewielkie ośrodki, które ucierpiały w powodzi, mogą się przenieść do dworku w Wiśle. To tzw. prezydencka rezydencja, ale jest też wykorzystywana do organizacji konferencji. Ten ośrodek idealnie nadaje się do prowadzenia zajęć przez jakiś czas. Jest też w miarę dogodnie położony.