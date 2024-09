Jarosław Kaczyński grzmiał w sobotę, że obecna władza nie ma "legitymacji moralnej i politycznej" do rządzenia. I po nim takich słów można było się spodziewać – w końcu protest przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbył się pod hasłem "StopPatoWładzy". Po drugie prezes PiS przez wiele lat przyzwyczaił nas do takiej właśnie narracji .

– Wszystkie definicje tortur przyjęte w ciągu ostatnich dziesięcioleci obejmują te działania, które były podejmowane wobec ks. Olszewskiego i dwóch urzędniczek. To jest hańba tej władzy. Odbiera im legitymację moralną, ale i polityczną do rządzenia – powiedział Kaczyński.

Protest PiS w Warszawie. Tak to pokazała TV Republika

Lider Zjednoczonej Prawicy oznajmił też, że rząd atakuje Kościół, edukację, a zamiast o Polaków, dba o interesy Niemiec. – To jest (PO – red.) formacja zewnętrzna, to nie jest formacja polska. To formacja, która reprezentuje obce interesy. I można tu powiedzieć, że tu fakty są oczywiste. Agenda niemiecka, niemieckich interesów, jest w tej chwili realizowana bezczelnie i bezwstydnie – stwierdził. – Ruda wrona to już wie i straszy wojskami obcymi – dodał, mając na myśli Tuska.