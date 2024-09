Dla PiS nienawiść do Tuska jest ważniejsza niż "jakaś tam powódź"

Ale już szef największej opozycyjnej partii nawet nie zająknął się na temat powodzi, która nawiedziła południe Polski. W zamian za to w sobotę 14 września Jarosław Kaczyński, wraz z całą wierchuszką PiS, zebrał się przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie . I protestował przeciwko "patowładzy".

Na niewielkiej scenie politycy tej partii zachowywali się jak kibole, którzy na stadion piłkarski przychodzą nie po to, żeby dopingować swoją drużynę, ale wyłącznie po to, żeby kogoś obrazić. Od kiboli różniło ich tylko to, że mieli na sobie garnitury, a nie dres.