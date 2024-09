Na Odrze w Ostrawie pękła zapora. Co to oznacza dla Raciborza, Chałupek i Krzyżanowic?

Informacje z Czech są bardzo znaczące dla Polski. Nawet 40 proc. wód z Moraw i Śląska Cieszyńskiego może spłynąć do naszego kraju. Według pierwszych prognoz szczytowy przepływ na Odrze miał osiągnąć około 2000 metrów sześciennych na sekundę.

– Teraz te prognozy zostały dopracowane i szczytowy przepływ jest obecnie szacowany na 1500 do 1600 metrów sześciennych na sekundę. Obecnie nie uwalniamy niczego z zapór, ponieważ zatrzymujemy całą znajdującą się w nich wodę – powiedziała rzeczniczka Povodi Odry Szarka Vlczkova.

Z jednej strony można zaryzykować tezę, że skoro woda z Odry rozlała się na Ostrawę, to do Chałupek, Krzyżanowic czy Raciborza spłynie jej mniej. Sytuacja hydrologiczna jest jednak dynamiczna i niczego nie można uznawać za pewnik. Mieszkańcy zagrożonych terenów muszą stosować się do komunikatów służb.