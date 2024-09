Akcja ewakuacyjna w Kotlinie Kłodzkiej i innych zalanych rejonach trwa od wielu godzin. Strażacy oczywiście priorytetowo traktują ratowanie ludzi. Ale czasem idzie to kiepsko, bo odbierają telefony o zalanych piwnicach. Muszą też dyskutować z osobami, które odmawiają ewakuacji.

– Sytuacja w powiecie kłodzkim jest bardzo trudna. Głównie ewakuujemy ludzi. Ratujemy życie ludzkie, bo to teraz jest najważniejsze. Nie ma czasu na inne działania typu wypompowywanie wody czy inne zadania – przekazała Młodszy aspirant Natalia Przytarska z Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

W obliczu zagrożenia mieszkańcy nie zawsze decydują się na ewakuację, obawiając się utraty dobytku. Strażacy apelują, by nie opóźniać decyzji, ponieważ może to utrudniać akcję ratunkową.

– Ludzie czasem mają pretensje, że długo czekają na ewakuację. Jednak powinni patrzeć, co się dzieje i wcześniej się decydować. Potem taka ewakuacja to znacznie większe wyzwanie. Są miejsca w Kotlinie jak np. Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, gdzie nie ma żadnej łączności. Tam nasze działania są utrudnione – dodała.

Dramatyczna sytuacja w Polsce

Cała Polska jest wstrząśnięta dramatyczną sytuacją , z którą zmagamy się od kilku dni. Powódź, która dotknęła wiele miast, spowodowała poważne szkody i jest często porównywana do katastrofy z 1997 roku.

W przestrzeni internetowej pojawia się coraz więcej materiałów wideo dokumentujących skalę tragedii. Niedawno opublikowano informację o pęknięciu zbiornika Topola w województwie dolnośląskim, co stwarza nowe zagrożenie dla mieszkańców okolicznych miast i gmin. Władze Otmuchowa podjęły decyzję o ewakuacji.

Premier Tusk również wystosował apel

Premier RP Donald Tusk również zaapelował do obywateli o zachowanie zdrowego rozsądku i stosowanie się do zaleceń strażaków.

– Przy pełnej synergii osób zaangażowanych, żadna zmiana przepisów nam nie pomoże. Trzeba dotrzeć do umysłów i serc ludzi. Pamiętajcie: jeśli odmawiacie ewakuacji, stwarzacie zagrożenie dla służb. Jeśli odmówicie ewakuacji, być może później zagrożone będzie jakieś życie. Mam nadzieję, że dzięki państwu i waszej pracy, ten apel dotrze do każdego. To musi się stać oczywiste. Musimy natychmiast wykonywać polecenia –powiedział.