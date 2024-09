W internecie opublikowano apel o pomoc dla obywateli

Jeden z użytkowników zamieścił informacje na Facebooku, relacjonując sytuację po poważnych zniszczeniach w okolicach Doliny Białej Lądeckiej, od Stronia Śląskiego do Bielic. Mężczyzna udał się w góry, by złapać zasięg i opublikować post w sieci. Opisał, że w tym rejonie praktycznie nie ma kontaktu ze światem.

"Kilka mostów, kilkanaście zniszczonych dróg na całej szerokości, bez możliwości przejazdu, objazdu, ominięcia. Niektórzy, z samochodami 4x4, próbują dojechać do Stronia lasami. Myślę, że to wskazówka dla władz, aby udrożniać te drogi i zwiększać możliwość przejazdu górami. Wizja dojazdu do Bielic główną drogą to chyba tygodnie, jak nie miesiące" – relacjonuje.