Awantura o ochronę Kłodzka przed powodzią. Wyjaśniamy, o co tutaj chodzi

Wydaje się, że te słowa dolały tylko oliwy do ognia politycznej burzy o to, kto odpowiada za ten stan rzeczy. Zaczęło się od tego, że europosłanka PiS Anna Zalewska skomentowała wpis Mariusza Błaszczaka , który oskarżył obecny rząd o spóźnioną reakcję, ale także obwinił Koalicję 15 października o zawieszenie inwestycji przeciwpowodziowych.

Zalewska była wówczas szefową MEN i jednocześnie "jedynką" PiS w wyborach do PE . Przyjechała do Międzylesia (powiat kłodzki) na spotkanie mieszkańców z przedstawicielami m.in. Wód Polskich.

"To nie jest czas na polityczne jątrzenie z perspektywy kanapy. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie przeżywamy niewyobrażalną katastrofę. Drżymy o każde życie, zdrowie, dach nad głową, bardzo często bez prądu, odcięci od świata. Boimy się o to, co przyniesie kolejna godzina, kolejny dzień. Potrzebujemy pomocy!!! Zawsze może Pan nas wesprzeć, będziemy potrzebować ludzi do sprzątania, odbudowy, liczenia strat" – odpowiedziała mu Zalewska.