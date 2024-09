Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie przerwania wałów przeciwpowodziowych w Jeleniej Górze

Przerwanie wałów przeciwpowodziowych w Jeleniej Górze

Redakcja naTemat.pl niedawno poinformowała o sytuacji w Jeleniej Górze, gdzie doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych . Prezydent miasta, Jerzy Łużniak przekazał, że miało to miejsce w niedzielę wieczorem. Została podjęta decyzja o ewakuacji mieszkańców z ulicy Wiejskiej.

Powódź w Polsce

Sytuacja w kraju pozostaje napięta. We wtorek rano przekazano, że doszło do nieplanowanego zrzutu wody ze zbiornika należącego do Tauron do zbiornika Mietków. Ta sytuacja stworzyła zagrożenie dla mieszkańców Wrocławia, a konkretnie osiedla Marszowice.