Kolejna ofiara powodzi

To kolejna tragedia związana z powodzią, która od kilku dni dotyka południową część Polski. Redakcja naTemat.pl niedawno informowała o odnalezieniu ciała znanego chirurga z Nysy, dr. Krzysztofa Kamińskiego. Wracał on z Prudnika do rodzinnego miasta.

– Potwierdzam, że (ciało odnalezione w Nysie) to zwłoki pana doktora. Prawdopodobna przyczyna śmierci to utonięcie – przekazał naTemat.pl prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Dramat w Stroniu Śląskim

"Wiesława i Henryk Król. Jeżeli ktoś ich gdzieś zobaczy to błagam o kontakt i przekazanie, że jak tylko drogi będą przejezdne to przyjadę po nich!" – napisała na Facebooku.

Sytuacja powodziowa w Polsce

Jednak obawy dotyczą sytuacji we Wrocławiu, gdzie według prognoz fala ma dotrzeć w środę. W nocy doszło również do nieplanowanego zrzutu wody ze zbiornika należącego do Tauronu do zbiornika Mietków, co stworzyło zagrożenie dla Wrocławia i osiedla Marszowice.