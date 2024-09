W wielu miejscach w Niemczech zamiast stert worków z piaskiem w oczy rzucają się "Hochwasserschutzwand" – mobilne ściany przeciwpowodziowe. To nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje na popularności, zwłaszcza tam, gdzie szybkość reakcji oraz efektywność ochrony przed wielką wodą mają kluczowe znaczenie.

Worki z piaskiem to oczywiście nadal podstawowe narzędzie do budowy tymczasowych barier przeciwpowodziowych. Mowa o metodzie taniej, sprawdzonej i dostępnej w każdych warunkach.

Problemy pojawiają się zwłaszcza w sytuacjach, gdy zagrożenie powodzią przychodzi nagle, a prace przy budowie zapór muszą być prowadzone w trudnych warunkach, często w środku nocy, w deszczu czy silnym wietrze. Worki z piaskiem mogą także szybko nasiąkać wodą, co zmniejsza ich skuteczność.

Mobilne ścianki przeciwpowodziowe są modułowe, co oznacza, że można je dostosować do każdej lokalizacji – od krótkich odcinków, po długie linie obrony przed wodą, które dziś można zauważyć na przykład w Dreźnie. Gdy zagrożenie minie, barierę można zdemontować i przechować do ponownego użytku.