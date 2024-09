Dwóch amerykańskich żołnierzy porwanych przez wodę

We wtorek 16 września doszło do groźnego incydentu, w którym dwóch amerykańskich żołnierzy zostało porwanych przez nurt rzeki Bóbr w miejscowości Trzebień, w województwie dolnośląskim. Żołnierze przebywający na przepustce próbowali przekroczyć rozlewisko rzeki, jednak woda okazała się zbyt silna i porwał ich nurt.

Zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych

We wtorek w mediach pojawiła się informacja, iż wprowadzono czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. Obowiązuje on od 17 września 2024 roku do odwołania i dotyczy obszaru działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.