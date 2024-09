Czechy nadal walczą z powodzią. Najgorsza sytuacja w Opawie

Czechy bez wątpienia są jednym z krajów, które mocniej ucierpiały podczas powodzi. We wtorek po południu dostępu do prądu nie miało ok. 60 tys. osób. Trwało także liczenie strat i ofiar. Wiadomo już, że wielka woda odebrała tam życie co najmniej pięciu osobom. Straty mają wynosić natomiast 17 mld koron, czyli ok. 3 mld zł.