W nocy z 18 na 19 września do Wrocławia dotarła fala powodziowa na Odrze. Mieszkańcy miasta od kilku dni przygotowywali się na ten moment. Wojsko, strażacy, ale i ochotnicy wypełniali tysiące worków z piaskiem. Jednak miniona noc nie była dla nich momentem na odpoczynek, ale ostateczną walką o uratowanie osiedla.

Powódź 2024: Wrocław stawia opór fali na Odrze na Marszowicach

Poziom wody na Odrze na wodowskazie Trestna w momencie szczytowym ma osiągnąć ok. 630 cm. W czwartek rano osiągnął 623 cm. Było to więcej, niż przewidywały środowe prognozy IMGW. Z tamtych wyliczeń wynikało, że poziom rzeki wyniesie ok. 5,5 metra. Na szczęście dzięki zaangażowaniu ogromnej ilości sił i stałym dostawom piasku, miasto na razie opiera się naporowi wody.