Jak informowaliśmy już w naTemat.pl , ostatnie spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z władzami Ukrainy było bardzo napięte. Wołodymyr Zełenski miał zarzucać Polsce, że nie wspiera ona wystarczająco Ukrainy w rozmowach w sprawie akcesji do Unii Europejskiej.

W odpowiedzi szef polskiego MSZ miał przypomnieć prezydentowi Ukrainy , że Polacy starali się o wejście do Wspólnoty długimi latami, a terminy akcesyjne przyjmowane dziś w Kijowie są nierealne. Innym polem ostrego sporu miała być kwestia nacisków, aby strona polska przekazała Ukraińcom jeszcze więcej sprzętu wojskowego.

Teraz ukraińskie media – za oświadczeniami instytucji publicznych – wspominają o jeszcze innej kontrowersyjnej sytuacji. Chodzi o to, co minister Sikorski podczas Konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej powiedział na temat przyszłości Krymu , który od 2014 roku znajduje się pod okupacją rosyjską.

Radosław Sikorski o statusie Krymu: Moglibyśmy objąć go mandatem ONZ

Szef polskiej dyplomacji otwarcie ocenił, że "nie ma możliwości osiągnięcia porozumienia bez demilitaryzacji Krymu". – Moglibyśmy objąć go mandatem ONZ z misją przygotowania uczciwego referendum po sprawdzeniu, kto jest prawowitym mieszkańcem itd. I moglibyśmy odłożyć to na 20 lat – zaproponował.

Taka propozycja rozwiązań pokojowych najpierw wywołała duże emocje w kancelarii Wołodymyra Zełenskiego – szef jego gabinetu Andrij Jermak plan Sikorskiego całkowicie odrzucił. "Krym to Ukraina. Rosja naruszyła prawo międzynarodowe i musi zostać za to pociągnięta do odpowiedzialności" – stwierdził.