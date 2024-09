"Łukasz Ż. jest za kratami. Ale Wy, 'normalni' kierowcy, nadal jesteście problemem" [LIST]

"Drodzy kierowcy, podobnie jak Wy cieszę się, że Łukasz Ż. trafił do aresztu. Podobnie jak Wy nie mogę przestać myśleć o rodzinie, którą zniszczył podczas zabójczej jazdy w Warszawie Trasą Łazienkowską. Ale nie tylko on jest problemem. Jesteście nim także Wy: rzekomo normalni kierowcy. Na moje oko co trzeci z Was stwarza poważne zagrożenie dla innych" – pisze w liście do naTemat pan Rafał z Warszawy. Poniżej publikujemy jego zredagowaną wersję.