W sobotę 21 września minęły równo dwa tygodnie od dramatu, do którego doszło na terenie parafii w Drobinie pod Płockiem. W mieszkaniu wikariusza znaleziono ciało młodego mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo, ale do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Mimo to ks. Grzegorz S. został zawieszony przez biskupa płockiego i otrzymał upomnienie kanoniczne.