Na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych roku – "Roztańczony PGE Narodowy 2024". Na scenie zaprezentowali się nie tylko czołowi polscy artyści, ale również zagraniczne gwiazdy . Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Całe wydarzenie było transmitowane przez stację telewizyjną Polsat .

Na scenie zobaczyliśmy m.in. Dodę , Skolima, Vix.N, Just 5, Boys, Akcent, Pięknych i Młodych, Samanthę Fox, Wersow , Stachursky'ego, Mig, Sławomira oraz The Kolors.

Zenek Martyniuk skrytykowany przez fanów

Internauci nie przebierali w słowach, zarzucając mu, że jego występ był pełen niedociągnięć technicznych. W sieci krążą komentarze, że Martyniuk śpiewał szybciej niż odtwarzany playback, i właśnie to dla wielu fanów było nie do przyjęcia.

"Samoistna porażka, większość piosenkarzy z playbacku, tylko Doda na żywo super, reszta koszmar"; "Tyle kasy wpompowaliście w koncerty na Narodowym, to chyba łaski nie powinno zrobić, że zaśpiewają tę chwilę, za takie pieniądze na żywo. Ale dramat"; "To był bardzo nieudany koncert. Szybkie występy, na dodatek niektórzy wykonawcy śpiewali po 3 piosenki naraz, do tego większość z playbacku, a Samanta Fox i Blanka to już totalna porażka. Jedynie Doda nie zawiodła"; "Tyle kasy za bilety i playback. Żenada i wstyd" – możemy przeczytać w komentarzach.