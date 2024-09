Czym jest chromowanie?

Wdychanie oparów może dotyczyć praktycznie każdej substancji, którą młody człowiek ma w zasięgu ręki. Mowa tu o produktach, takich jak puszki aerozolowe, farby, rozpuszczalniki, markery permanentne, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, dezodoranty, kleje, środki czyszczące, podtlenek azotu, a nawet benzyna.

Co ciekawe, chromowanie nie jest nowym zjawiskiem – eksperci wskazują, że przypadki wdychania toksycznych substancji pojawiały się już od lat, jednak ostatnio ich liczba znacznie wzrosła. Przyczyna, dla której młodzież decyduje się na wdychanie oparów, wciąż nie jest do końca jasna. Jak wskazuje Krajowe Stowarzyszenie Sprzedawców Detalicznych w Australii , chromowanie pierwotnie polegało na wąchaniu farby opartej na chromie w celu uzyskania stanu odurzenia.

Produkty używane do chromowania są także zazwyczaj łatwo dostępne dla młodych ludzi – większość z nich znajduje się w domach, a jeśli nie, są tanie i łatwe do nabycia w sklepach.

Jakie są skutki chromowania?

Chromowanie to wdychanie szkodliwych substancji, które prowadzi do krótkotrwałego stanu odurzenia, podobnego do efektu, jaki daje spożycie alkoholu. Niestety, ta praktyka niesie za sobą ryzyko poważnych, a nawet śmiertelnych konsekwencji. Może prowadzić do zawału serca, drgawek, uduszenia, śpiączki, zadławienia, ciężkich obrażeń, a także do trwałego uszkodzenia narządów.